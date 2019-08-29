شاهدوا روان بن حسين تعترف بغيرتها من إليسا.. والسبب!

إعترفت الفاشينيستا الكويتية ​روان بن حسين​ بغيرتها من الفنانة اللبنانية ​إليسا​، وذلك على الرغم من المحبة الكبيرة التي تكنها لها على حدّ قولها.

وأطلت بن حسين في مقطع فيديو تتحدث فيه عن الموضوع، مشيرةً إلى أن سبب غيرتها منها يعود للهدية الترفيهية التي تلقتها إليسا من صناع المسلسل الإسباني الشهير “البروفيسور”.

وأضافت أنها مستعدة للمشاركة في المسلسل والتمثيل من دون أجر أو حتى كـ “كومبارس”.

ومن ناحية أخرى، كانت فاجأت بن حسين الجمهور مؤخراً بإعلان زواجها سراً من حبيبها، الذي لم تكشف عن هويته.