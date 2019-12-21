شاهدوا,.. روان بن حسين تكشف عن جنس وإسم مولودها : ولد او بنت؟

كشفت الفاشينيستا الكويتية ​روان بن حسين​عن جنس مولودها المنتظر، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من حفل البيبي شاور الذي أقامته منذ أيام لطفلها.

وظهرت روان وهي تقوم بفرقعة بالون أسود كبير أمام جميع الحضور، وتناثر منه لون “البينك”، ما يدل على أنها حامل بأنثى.

وفيما خص إسم الطفلة، فاختارت بن حسين إسم “بيلا لونا” وذلك في ردها على سؤال أحد الإعلاميين لها عبر صفحتها الخاصة.

ومن ناحية أخرى، كانت نشرت بن حسين مؤخراً صورة هي الأولى لزوجها لكنها لم تكشف عن وجهه.