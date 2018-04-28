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شاهدوا.. ريتشارد غير يتزوج من شابة تصغره بـ 33 عاماً

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Is Richard Gere engaged? Pretty Woman star, 68, sparks marriage rumours as girlfriend Alejandra Silva, 34, wears diamond ring on THAT finger

فاجأ الممثل الاميركي ​ريتشارد غير​ محبيه بخبر زواجه من حبيبته الاسبانية، وهما اللذان يتواعدان منذ 2014 ليكون هذا الزواج هو الثالث له والثاني لها.

وبحسب مصادر مقربة من الثنائي، فإنهما كانا قد تزوجا مدنياً في 23 ابريل-نيسان سراً، وقد حضر مراسم الزواج الاهل والاصدقاء القربون جداً، الا ان الاحتفال الرسمي سيقام بشهر أيار- مايو في مدينة ​نيويورك​.

ولكن الصدمة هي ان ​اليخاندرا سيلفا​ (زوجة ريتشارد) تصغره بـ 33 عاماً، اذ انها تبلغ من العمر 35 عاماً اما هو فيبلغ 68 عاماً!Is Richard Gere engaged? Pretty Woman star, 68, sparks marriage rumours as girlfriend Alejandra Silva, 34, wears diamond ring on THAT finger

Is Richard Gere engaged? Pretty Woman star, 68, sparks marriage rumours as girlfriend Alejandra Silva, 34, wears diamond ring on THAT fingerIs Richard Gere engaged? Pretty Woman star, 68, sparks marriage rumours as girlfriend Alejandra Silva, 34, wears diamond ring on THAT fingerIs Richard Gere engaged? Pretty Woman star, 68, sparks marriage rumours as girlfriend Alejandra Silva, 34, wears diamond ring on THAT fingerIs Richard Gere engaged? Pretty Woman star, 68, sparks marriage rumours as girlfriend Alejandra Silva, 34, wears diamond ring on THAT finger

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