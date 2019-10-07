شاهدوا ريم عبدالله تصدم متابعيها بجلسة تصوير.. ما علاقة أمل العوضي!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة ريم عبد الله بعد عملية التجميل الأخيرة، حيث أجرت عملية جراحية تجميلية في الوجه، ولكنّ الغريب في الأمر أنّ شكلها قد اختلف تمامًا عما كانت عليه وباتت مُقاربة في الشبه للإعلامية الكويتية أمل العوضي، وهذا ما أثار الكثير من الدّهشة والتساؤلات من قبل المتابعين حول حقيقة اجراء ريم عبد الله عملية تجميل في وجهها، وقد تبيّن بانّها بالفعل قد أقدمت على هذا، وقد تمّ نشر صورة لها بالمُقارنة مع أمل العوضي، وبات الشبه بينهما ملحوظ.

وتصدّر وسم #امل_العوضي على ترند تويتر.