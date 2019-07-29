شاهدوا ريهام سعيد: أجريت 3 عمليات وأخاف أن يسقط أنفي.. ومش عاوزة حد يتعاطف معايا

بعدما فاجأت الجميع بمرضها، كشفت ال​إعلام​ية المصرية ​ريهام سعيد​ انها اجرت 3 عمليات جراحية للتخلص من مرضها في ثلاثة اسابيع.

وأشارت سعيد الى نوع سببه اصابة بميكروب في أنفها، وهذه المنطقة تسمى مثلث الموت، لأنها لا تتغذى بالدم وهو ما جعل علاجها من أي ميكروب أمراً صعباً.

واشارت سعيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ” الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي المصري ​عمرو أديب​ عبر شاشة MBC مصر الى أن الأطباء لم يكشفوا لها سبب المرض لكنهم وضعوا تفسيرات إذ فسر بعضهم أن سبب إصابة هذه المنطقة هو انتقال بكتيريا من الأسنان لها، وآخرون قالوا بسبب الجراحة التي أجريت لها منذ 12 عاماً لتعديل الحاجز الأنفي.

وكشفت أنها دخلت في مرحلة انهيار بعد الاستسلام لجراحة إزالة الأنف وأنها أجرت 3 عمليات في ثلاثة أسابيع.

واشارت سعيد الى انها ظلت شهراً كاملاً في المستشفى تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لمعرفة مدى استجابة أنفها للغضاريف الجديدة “مناخيري الجديدة معووجة ولها فتحة أكبر من الطبيعية وأصبح صوتي متغيراً”.

وأوضحت سعيد أنها مُنعت من القفز أو ركوب سيارة في طريق يمتلىء بالمطبات خوفاً عليها من سقوط أنفها.