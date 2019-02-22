الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. ريهانا تخطف الأنظار مع حبيبها حسن جميل في مباراة لكرة السلة

شاهدوا.. ريهانا تخطف الأنظار مع حبيبها حسن جميل في مباراة لكرة السلة

بواسطة -
0 11
Rihanna Supporting LeBron James

ريهانا في مباراة لكرة السلة

لفتت النجمة ريهانا عدسات المصورين خلال تواجدها في مباراة كرة السلة مع حبيبها السعودي حسن جميل، حيث بدت ريهانا من خلال الصور مستمتعة بالمباراة. والجدير بالذكر ان ريهانا تشجع فريق ليكرز.

يذكر أنه بعد فترة من ارتباط ريهانا بحسن جميل خرجت شائعات لتأكد انفصال الثنائي حتى أكدتها ريهانا في وقت سابق من العام الماضى بأنها سئمت من الرجال، وهو ما جعل المواقع العالمية تؤكد الأمر قبل ظهورهما الأخير بالأمس في المباراة معاً مما أنبأ لاقتراب عودتهما من جديد.
والجدير بالذكر أيضاً أن ريهانا كانت قد احتفلت بعيد ميلادها الـ 31 يوم الأربعاء الماضي.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.