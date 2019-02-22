شاهدوا.. ريهانا تخطف الأنظار مع حبيبها حسن جميل في مباراة لكرة السلة

لفتت النجمة ريهانا عدسات المصورين خلال تواجدها في مباراة كرة السلة مع حبيبها السعودي حسن جميل، حيث بدت ريهانا من خلال الصور مستمتعة بالمباراة. والجدير بالذكر ان ريهانا تشجع فريق ليكرز.



يذكر أنه بعد فترة من ارتباط ريهانا بحسن جميل خرجت شائعات لتأكد انفصال الثنائي حتى أكدتها ريهانا في وقت سابق من العام الماضى بأنها سئمت من الرجال، وهو ما جعل المواقع العالمية تؤكد الأمر قبل ظهورهما الأخير بالأمس في المباراة معاً مما أنبأ لاقتراب عودتهما من جديد.

والجدير بالذكر أيضاً أن ريهانا كانت قد احتفلت بعيد ميلادها الـ 31 يوم الأربعاء الماضي.