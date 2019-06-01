شاهدوا ريهانا تصدم جُمهورها باسمها الحقيقي.. خمنوا ما هو؟

صُدمت جماهير النجمة العالمية ريهانا، بعد اكتشاف أنهم أخطأوا في نطق اسم المغنية لسنوات عديدة.

وتسبّبت ريهانا، البالغة من العمر 31 عامًا ، في عاصفة على “تويتر” عندما تحدثت عن اسمها في مقطع فيديو صورته في متجرها Fenty في باريس.

وقدّمت ريهانا نفسها في مقطع فيديو لـBritish Vogue، قائلة :”Hello British Vogue أنا ريهانا، مشيرة إلى أن اسمها ريانا Ree-Anna وليس ريهانا Ree-Ah-NA، والذي يبدو أنه نطق أمريكي. وجعل هذا الفيديو، جمهور النجمة العالمية مرتبكين، إلى حد كبير في الولايات المتحدة، والذين يشيرون عادةً إلى المغنية بـ”ريهانا”، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبعد مشاهدة مقطع الفيديو، قال أحد مستخدمي “تويتر”: “لذا، فإننا ننطق اسم ريهانا خطأ طوال الوقت”، وقال آخر: “أنا أحب الطريقة التي ننطق بها جميعًا اسم ريهانا خطأ”. واعتذر ثالث للمغنية، قائلاً:” أنا آسف جدا يا ملكة @ rhanna”.

وأكّد آخرون أنهم يعرفون بالفعل كيفية نطق اسم المغنية البربادوسية بشكل صحيح، لكنهم لا يزالون يطلقون ريهانا. وأصرّ البعض على أن المشجعين البريطانيين والأستراليين ينطقون اسمها بشكل صحيح طوال الوقت، وقال أحدهم: “شاهد هذا هو السبب في انتقالها إلى المملكة المتحدة، نحن الوحيدين الذين نقول اسمها بشكل صحيح”. كانت قد كشفت ريهانا أنها كانت تعيش سرًا في لندن خلال العام الماضي.