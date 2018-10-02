شاهدوا.. زوجة “أبو” تفاجئ الجميع بهذا الرد بعد إحراجه لها بسبب يسرا

أعربت نيهال، زوجة الفنان المصري “أبو”، عن عدم شعورها بالانزعاج بسبب ترك زوجها لها للترحيب بالفنانة يسرا خلال حضورهما فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت في تصريح لبرنامج “أم بي سي تراندينغ”: “يسرا حبيبة قلبنا”. وأشارت إلى أن “الانتقاد حلو” وإنه لا يزعجها.



وتعليقاً على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب ارتدائها السروال القصير قالت: “ما فيش مشكلة في الانتقاد”.

لكنها اعترفت بأنها لن ترتدي السروال القصير ثانية. وقد حقق الفيديو عدداً كبيراً من المشاهدات وصل، على صفحة البرنامج على “إنستغرام”، إلى أكثر من 53 ألفاً.

يذكر أن الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو ظهر فيه “آبو” برفقة زوجته، وصدم الجميع عندما تركها بشكل مفاجئ وتجاهل المصورين، معرباً عن فرحه بلقاءالفنانة يسرا. وقد بدت علامات الشعور بالإحراج على زوجته.