شاهدوا زوجة أحمد الفيشاوي بالحجاب ممسكة بذراعه في جنازة والده

ظهرت ندى الكامل، زوجة الفنان احمد الفيشاوي، بالحجاب، ممسكة بذراع زوجها، خلال تشييع جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي. ووصل جثمان الفيشاوي، قبل قليل، إلى مسجد مصطفى محمود، وأقيمت صلاة الجنازة عليه، قبل تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وحضر الجنازة الكثير من نجوم الفن والإعلام والسياسة، كما حضرت زوجته السابقة الفنانة سمية الألفي. ‎كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي “67 سنة”، قد أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية.