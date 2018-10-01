شاهدوا زوجة أحمد الفيشاوي ترقص وهو يقاطعها لتبادل القبلات الحميمة

احتفل الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ وزوجته ندى الكامل بزواجهما في حفل صغير اقتصر على الاصدقاء والمقربين في مدينة الجونة.

واختار العروسان الشاطئ مكان الاحتفال حيث تجمعوا بعد انتهاء مهرجان الجونة، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للعروس وهي ترقص وسط الحضور ليقاطعها بعدها احمد ويتبادلا القبل الحميمة.



يذكر ان هذا الثنائي اثار جدلاً واسعاً على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة بسبب تبادلهما قبلة امام عدسات الكاميرا، الا ان أحمد رد على المنتقدين وقال انهما كانا يتصرفان على طبيعتهما من دون أي تمثيل أو تصنع.