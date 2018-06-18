الصفحة الرئيسية فن شاهدوا زوج احلام يقدّم عيدية لابنة اخيه.. هل تتوقعون قيمتها؟

شاهدوا زوج احلام يقدّم عيدية لابنة اخيه.. هل تتوقعون قيمتها؟

بواسطة -
0 175
شاهدوا زوج احلام يقدّم عيدية لابنة اخيه.. هل تتوقعون قيمتها؟

شاهدوا زوج احلام يقدّم عيدية لابنة اخيه.. هل تتوقعون قيمتها؟

نشر رجل الأعمال القطري ​مبارك الهاجري​، زوج الفنانة أحلام، مقطع فيديو الى جانب ابنة أخيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي مع حلول ​عيد الفطر​.

وطرح عليها السؤال التالي في الفيديو:”من أكثر واحد أعطاك عيدية؟”

فأجابت بأن مبارك هو أكثر شخص أعطاها عيدية.

وأضاف :”كم العيدية؟” فردّت قائلة:”مليون”.

وعلى إثر هذا الفيديو عبّر الكثير من متابعيه عن غضبهم من هذا الأمر، معتبرين أنه يستعرض أمواله ويستفزهم بثروته.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستعرض فيها مبارك وزوجته ثروتهما وأموالهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالصور والفيديوهات.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.