أثار المنتج محمد الترك جدلاً كبيراً حول حمل زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة بطفلهما الثاني، وجاء ذلك بعد نشره مقطع فيديو وهو يقود السيارة معلقاً على أغنية يستمع إليها، ومشيراً إلى أنها لزوجته والمرأة الوحيدة في حياته، وأرفق الفيديو بالتعليق: “أم تركي”.
وعاد لفت الأنظار أيضاً بنشره صورة أثارت فضول الكثيرين، وبدا فيها وهو يحتضن بطمة معلقاً: “أنا وأم تركي”.
ودفع ذلك بالمتابعين إلى التساؤل إن كانت بطمة حامل بطفلهما الثاني، مشيرين إلى أنهما أيضاً يعرفون جنس المولود وإختاروا إسمه.
شاهدوا.. زوج دنيا بطمة يثير الجدل حول حملها بطفلهما الثاني
أثار المنتج محمد الترك جدلاً كبيراً حول حمل زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة بطفلهما الثاني، وجاء ذلك بعد نشره مقطع فيديو وهو يقود السيارة معلقاً على أغنية يستمع إليها، ومشيراً إلى أنها لزوجته والمرأة الوحيدة في حياته، وأرفق الفيديو بالتعليق: “أم تركي”.