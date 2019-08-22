شاهدوا.. زوج دنيا بطمة يثير الجدل حول حملها بطفلهما الثاني

أثار المنتج ​محمد الترك​ جدلاً كبيراً حول حمل زوجته الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ بطفلهما الثاني، وجاء ذلك بعد نشره مقطع فيديو وهو يقود السيارة معلقاً على أغنية يستمع إليها، ومشيراً إلى أنها لزوجته والمرأة الوحيدة في حياته، وأرفق الفيديو بالتعليق: “أم تركي”.

وعاد لفت الأنظار أيضاً بنشره صورة أثارت فضول الكثيرين، وبدا فيها وهو يحتضن بطمة معلقاً: “أنا وأم تركي”.

ودفع ذلك بالمتابعين إلى التساؤل إن كانت بطمة حامل بطفلهما الثاني، مشيرين إلى أنهما أيضاً يعرفون جنس المولود وإختاروا إسمه.