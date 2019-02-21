شاهدوا زوج دنيا بطمة يحصل على وشم بإسمها ليشعل نار الغيرة لزوجته السابقة

في خطوة تظهر مدى حبه لها، فاجأ المنتج البحريني ​محمد الترك​ زوجته المغربية ​دنيا بطمة​، بوشمه إسمها على يده، بدورها نشرت بطمة صوراً من رحلتها برفقة زوجها إلى هولندا، من بينها صورة أظهرت يدها وهي تمسك بيد الترك التي تحمل وشما بإسمها.

الصورة انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي ولاقت رواجاً كبيراً حيث اثنى الجميع على مدى الحب الذي يجمع دنيا بطمة بزوجها محمد الترك.

يذكر ان بطمة تعرضت مع زوجها محمد الترك لهجوم كبير مؤخراً من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب مقطع فيديو نشراه لإبنتهما غزل وظهرا فيه وهما يضحكان من إخافتها بإحدى اللعب الصغيرة.