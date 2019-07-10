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شاهدوا زوج نسليهان أتاغول يحتفل بذكرى زواجهما بطريقة مميزة.. وهكذا ردت !

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إحتفل الفنان التركي ​دوغلو​ بذكرى زواجه من الممثلة التركية ​نسليهان أتاغول​ بطريقة مميزة، ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تضمن عدداً من الصور الخاصة بها وصور أخرى تجمعهما.

وبدورها نشرت أتاغول عددًا من الصور الرومانسية التي تجمعها بزوجها دوغلو، ظهرا فيها متألقين بملابس باللون الأبيض وكتبت معلقة: “أحب قلبه وعينيه وكلامه وحياته”.

يشار إلى أن الثنائي تزوجا في تموز/يوليو من عام 2016، بعد قصة حب مميزة جمعتهما في كواليس مسلسل “فاتح حربية”، الذي تم إنتاجه في عام 2013.

 

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Gönlünü,gözünü,sözünü,canını sevdiğim… ❤️🤤

A post shared by Neslihan Atagül Doğulu (@neslihanatagul) on

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