شاهدوا.. زوج نينا عبد الملك كان شاركها في فيديو كليب “إلو”

بعد أن فاجأت الفنانة اللبنانية ​نينا عبد الملك​ الجمهور بالأمس بإعلان زواجها من الإعلامي السوري حسان الشيخ، لاحظنا ان الأخير كان شاركها في فيديو كليب أغنيتها الأخيرة “إلو” التي أطلقتها منذ حوالي الـ3 أشهر.



وللافت في الفيديو الذي ساد خلاله اجواء من المرح والعفوية بين عبد الملك والشيخ، انه لم يظهر وجهه، وكانت علّقت عليه بالقول:”إلو هي أغنية كتبتها ولحنتها وسجلتها بجلسة موسيقية عفوية باستديو الموزع عمر صباغ اللي شاركني بالعزف عالبيانو، وحبيت شاركها معكن لأن بتعنيلي كتير”.

يشار إلى أن الثنائي كشفا من خلال فيديو عفوي نشرته عبد الملك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أنهما تزوجا منذ حوالي الـ10 أشهر ولم يقيما حفل زفاف كبير لأنهما لا يرغبان في ذلك وانهما إتفقا على الأمر منذ البداية.