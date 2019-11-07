شاهدوا زينة تنشر فيديو مؤثراً لوالدة أنغام.. سامعة ضربات قلبها وشايفة دموعها

نشرت الممثلة المصرية زينة فيديو مؤثراً لوالدة الفنانة المصرية انغام في دار الأوبرا المصرية وبدت قلقة ومتشنجة وابنتها على المسرح وعلقت زينة على الفيديو :”عن قلق الام وخوفها ودموعها وفرحتها إحساس غريب …. وانا قاعدة جنبها وسامعة ضربات قلبها وشايفة دموعها … الام فرحانة بنجاح بنتها والدة ​أنغام​ في حفلة أنغام في دار الاوبرا المصرية.

اول مره احضر حفلة في الاوبرا احساس حلو اوي …شكرًا أنغام كنتي اكتر من رائعة …ربنا يحفظها ويحفظ امي وأمهاتكم جميعا”

وعلق المتابعون على هذا الفيديو وأثنوا على اهتمام والدة أحلام بها وحنيتها.