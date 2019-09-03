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شاهدوا سائحة أجنبية تهاجم بهستيريا بائع دجاج.. وتطالبه بإطلاق سراحه

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Tourist bites a Moroccan market trader's hand to free a chicken

سائحة أجنبية تهاجم بهستيريا بائع دجاج

هاجمت سائحة أجنبية أحد بائعي الدجاج “الحي” بسوق سيدي بوعبيد في مدينة طنجة بالمغرب.

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فتاة شابة وهي تصرخ بهستيريا في وجه البائع الذي يضع الدجاج داخل صندوق بأحد الأسواق من أجل إطلاق سراحه، وبعد رفضه القيام بذلك حاولت بالقوة فتح الصندوق من أجل تحرير الدجاج من القفص البلاستيكي.
ونعتت السائحة المتواجدين بالسوق “بغير المتعلمين” و”الأميين”، مشيرة إلى أن الحيوانات لديها إحساس وتشعر بما يحصل لها.
ورفضت السائحة التي كانت تتكلم اللغة الإنجليزية الابتعاد عن الصندوق رغم محاولة العديد من الرجال صدها و التفاهم معها، إذا كانت تطلب منهم الابتعاد عنها وتركها.

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