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شاهدوا سارة الودعاني تحلق حاجبها.. وتثير سخرية المتابعين

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سارة الودعاني تحلق حاجبها.. شاهدوا كيف أصبح!

سارة الودعاني تحلق حاجبها.. شاهدوا كيف أصبح!

ظهرت خبيرة الجمال سارة الودعاني في فيديو جديد لفت أنظار عدد كبير من المتابعين على الحسابات التي استعادته على تطبيق والصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وبدت في المقطع المصور وهي تقوم بتخفيف شعر أحد حاجبيها بواسطة أداة حلاقة الذقن المخصصة للرجال.
وأثارت سخرية الكثير من المتابعين بسبب خطأ ارتكبته حيث أزالت نصف شعر الحاجب فيما سمع صوت شاب يضحك إلى جانبها.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على أحد تلك الحسابات حيث حقق نسبة مشاهدة عالية منذ الساعات القليلة الأولى بعد النشر.
ويذكر أن سارة أحدثت في وقت سابق موجة من الجدل بعد انتشار فيديو جديد لها على بعض الحسابات وظهرت فيه وهي تقوم بوضع غطاء على رأسها على طريقة النساء الأفغانيات وتعرضت على إثر هذا للانتقادات.

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