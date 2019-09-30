الصفحة الرئيسية فن شاهدوا ساره الودعاني مصدومة من متابعيها: ليش ما نحس فيكي أنوثة؟.. ما...

شاهدوا ساره الودعاني مصدومة من متابعيها: ليش ما نحس فيكي أنوثة؟.. ما ردة فعلها؟

بواسطة -
0 58
sarah_wad3anii

ظهرت خبيرة الماكياج الشهيرة سارة الودعاني في مقطع فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” مؤخراً.
وبدا أنه تم تسجيله خلال لقاء مباشر لها مع متابعيها وطرح عليها خلاله سؤال جارح عن سبب عدم تمتعها بالأنوثة.

وقالت إن السائلين لا يعرفون معنى الأنوثة الحقيقي ويقصدون الصوت والغنج والدلال. وذكرت أنه لا يمكنها أن تظهر ذلك بشكل علني لأنها أمور خاصة جداً. وتابعت أنها تحرص على إخفاء هذا الجانب لديها.
وأطلق الفيديو موجة واسعة من الجدل وتلقت سارة على إثره دعم عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على رزانتها واعتبروا أنها جميلة بكل حالاتها.
وحقق على أحد تلك الحسابات أكثر من 72 ألف مشاهدة. ويشار إلى أنها أحدثت ضجة كبيرة عبر حسابها على التطبيق بعدما نشرت صورة لها بشفاه منتفخة قبل أن توضح في مقطع مصور أنه مجرد ماكياج سينمائي محققة أكثر من 505 آلاف مشاهدة.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.