شاهدوا.. سجن فنان عربي بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال

حكم مغني الراب التونسي المعروف بإسم ​سواغ مان​ بالسجن بتهمة الاحتيال وغسل الأموال وذلك بعد ان طلب قبل فترة من السلطات التونسية اعتقاله لانه رفض طلب رفع حظر السفر عنه.



وتوجه مغني ”الراب“ التونسي برسالة على صفحته الرسمية على احد مواقع التواصل الاجتماعي ، إلى كل من رئيس الجمهورية والنائب العام والقاضي المكلف بقضيته، يطالب فيها باعتقاله قبل أن يرتكب ”ما لا يمكن إصلاحه“، وفق تعبيره، نافيًا أن يكون كلامه بمثابة تهديد وقال: ”حقوقي انتهكت، فأنا حر في تونس، يمكنني التجول فيها، لكن لا يمكنني السفر والعودة إلى بلدي الولايات المتحدة، لذلك أفضل أن أذهب إلى السجن، لا أستطيع البقاء مقيدًا في هذا البلد“.