شاهدوا.. سعودية ترقص الى جانب ميريام فارس.. غضب عارم وموقف أهلها مثير

نشرت الفنّانة ميريام فارس مقطع فيديو من حفلتها بالقرية العالمية بدبي، عبر حسابها على “إنستغرام”، وعلى الرغم من أنّ الحفلة قديمة الإّ أنّ ميريام أعادت نشر الفيديو مؤخراً، وهو ما أدى الى التسبب بغضب جماهير أهل السعودية.



وظهرت ميريام فارس بمقطع الفيديو وهي تقف على المسرح بجوار فتاة سعودية وتسألها إن كان من الممكن أن ترقص معها رغم كونها فتاة سعودية، وأجابتها الفتاة بالإيجاب، وردت عليها ميريام بسؤال آخر حول موافقة والد ووالدة الفتاة، لتجيب “إن شاء الله”، ثم بدأت وصلة الرقص على المسرح بينهما وسط تفاعل الجمهور.

تخطّى الفيديو المليون مشاهدة، ولكن التعليقات جاءت مستنكرة وصلة الرقص كونها محجبة فضلاً عن أنّ ذلك خارج عن عاداتهم وتقاليدهم.