شاهدوا سلاف فواخرجي تتعرض لحادث أثناء تصوير مسلسلها الجديد

تعرضت الفنانة السورية سلاف فواخرجي لحادث أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد “خط ساخن” ، وتم نقلها إلي إحدي المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر في مصر .

وتلقت سلاف فواخرجي، الإسعافات الأولية، حيث تعرضت لشرخ في يدها اليسرى.

كانت سلاف ستقوم بتصوير مشهد أكشن وأصرت أن تقوم هي شخصيا بتنفيذه بدون الاستعانة بدوبليرة.

وأوضحت الفنانة السورية ، بحسب وسائل إعلامية ، أنها أصرت على تصويره هذا المشهد بنفسها، كي يخرج بشكل حقيقي للجمهور، مضيفًة أن حالتها الصحية تحسنت كثيرًا.

وأشارت إلى أنها ستخرج خلال ساعات لاستئناف التصوير، خاصًة أن المسلسل يتم عرضه في رمضان الجاري، متابعًة: ”الحمد لله أُطمئن جمهوري على صحتي“.