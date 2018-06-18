شاهدوا.. سلمى حايك تحتفل بجنون بفوز منتخب بلدها لكرة القدم

إحتفلت الممثلة المكسيكية ​سلمى حايك​ على طريقتها الخاصة بفوز منتخب بلدها خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا.

ونشرت حايك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص وتتفاعل بشكل جنوني وعفوي داخل منزلها مرتديةً الزي الرسمي للمنتخب.

وتفاعل معها المتابعون بشكل كبير، حيث تخطى عدد مشاهديه المليون إضافةً إلى الكثير من التعليقات التي أثنت على عفويتها.

من ناحية أخرى، كانت كشفت حايك عن أسباب تحرش المنتج العالمي هارفي واينستين بها، مشيرةً إلى أنه لربما يعود الأمر إلى كونها غير أميركية الأصل مما يجعل موقفها ضعيفاً في الدفاع عن نفسها لو إدعت عليه.