شاهدوا.. سما المصري مثيره بالبيكيني وطفل يحدق بمؤخرتها

شاركت الراقصة المصرية ​سما المصري​ مقطع فيديو تظهر فيه مهارتها في السباحة حيث ارتدت بيكيني بلون زهري وبدأ الفيديو حين كانت سما تعوم على بطنها وشوهد في حوض السباحة طفل صغير لم يكمل سنواته العشر وكان واضحاً نظراته وتحديقه بمؤخرتها.

شاركت الراقصة المصرية ​سما المصري​ مقطع فيديو تظهر فيه مهارتها في السباحة حيث ارتدت بيكيني بلون زهري وبدأ الفيديو حين كانت سما تعوم على بطنها وشوهد في حوض السباحة طفل صغير لم يكمل سنواته العشر وكان واضحاً نظراته وتحديقه بمؤخرتها.

