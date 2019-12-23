شاهدوا سمنة أرداف فنانة سورية تشعل المواقع بأحدث اطلالة لها.. خمنوا من هي!

أحدثت الممثلة السورية ميرنا شلفون ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالة جديدة لها.

وجاء هذا بعدما انتشرت لها صور لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين. وركزت الكثير من التعليقات على عدم تناسق قوامها وعلى اكتسابها الوزن الزائد في منطقة أردافها.



وجاء في التعليقات: “منفوخة من جوه” و”شو لافة سولوفان على جسمها؟” إضافة إلى إطلاق عبارات ساخرة كما شبهها بعض المتابعين بمواطنتها الفنانة رنا أبيض.

وتبين أن الصور التقطت لها أثناء وجودها في صالون مزين الشعر وهو ما كشفته من خلال فيديو نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وحققت من خلاله أكثر من 59 ألف مشاهدة.

وتعليقاً عليه كتبت: “حابة ارجع عيد نفس اللون والطول شو رأيكن؟ من امبارح عم فكر”.