الصفحة الرئيسية فن شاهدوا سمنة أرداف فنانة سورية تشعل المواقع بأحدث اطلالة لها.. خمنوا من...

شاهدوا سمنة أرداف فنانة سورية تشعل المواقع بأحدث اطلالة لها.. خمنوا من هي!

بواسطة -
1 23722
mirna shalfoun

ميرنا شلفون بأحدث اطلالة لها

أحدثت الممثلة السورية ميرنا شلفون ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالة جديدة لها.

mirna shalfoun

وجاء هذا بعدما انتشرت لها صور لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين. وركزت الكثير من التعليقات على عدم تناسق قوامها وعلى اكتسابها الوزن الزائد في منطقة أردافها.

وجاء في التعليقات: “منفوخة من جوه” و”شو لافة سولوفان على جسمها؟” إضافة إلى إطلاق عبارات ساخرة كما شبهها بعض المتابعين بمواطنتها الفنانة رنا أبيض.

 

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

 

الممثلة #ميرنا_شلفون بأحدث اطلالة لها

A post shared by Drama News – دراما نيوز (@drama.news.syria) on

وتبين أن الصور التقطت لها أثناء وجودها في صالون مزين الشعر وهو ما كشفته من خلال فيديو نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وحققت من خلاله أكثر من 59 ألف مشاهدة.

وتعليقاً عليه كتبت: “حابة ارجع عيد نفس اللون والطول شو رأيكن؟ من امبارح عم فكر”.

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.