شاهدوا.. سوزان نجم الدين برسالة مؤثّرة لابنتها البعيدة عنها بمناسبة عيد ميلادها

نشرت الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن عدة صور لها برفقة ابنتها سارة التي تعيش بعيدا عنها لظروف عائلية خاصّة وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

وعبّرت من خلال الفيديو عن حبّها الشديد لها، متمنية لها الصحة والعافية، كما اشارت الى انها تفتخر بها وبأشقائها.



وعلّقت نجم الدين قائلة: “سارة الروح والقلب..هاأنت تكبرين بعيدا عن عيني ولكنك تكبرين في قلبي وروحي يوما بعد يوم كل عام وأنت البنت البارة التي أفتخر بها وأكبر فإن كان هذا ماحققتيه في المدرسة إلى الآن…فمابالك عندما تصبحين في الجامعة؟!.رعاك الله أنت وإخوتك وحماكم لي من كل مكروه”.