شاهدوا.. سوزان نجم الدين تبرر إطلالتها على السجادة الحمراء في الموريكس دور

ما زالت الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​، تبحث عن مبررات لإطلالتها على السجادة الحمراء في ​الموريكس دور​ 2018، والتي كانت غير موفقة.

خلال الحفل شرحت سوزان اطلالتها، وجاء التبرير بحجج لم تقنع متابعيها حيث قالت :”اخترت طلتي في #ميوريكس_دور كفنانة وكمهندسة معمارية…من عصر النهضة اللي كرس فيا #بودلير و #ديكارت فلسفتن الجمالية حول المزج بين جمال الطبيعة وجمال الهندسة المعمارية وانعكاس هادا الجمال على جمال المرأة…



حبيت ضيف هيدا البعد الثقافي لطلتي من عصر كتير بحبوا وبحترموا لنرجع سوا أنا وياكن لمعنى الجمال الحقيقي اللي بلشت قيمتوا من هداك العصر…يارب كون توفقت…بهمني رأيكن كتير”.