شاهدوا سوزان نجم الدين في موقف محرج جداً... نجوم سوريا غابوا عن حضور فيلمها

حرصت الفنانة سوزان نجم الدين على دعوة النجوم المشاركين في فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لمشاهدة فيلمها الجديد “روز”، والذي عرض أمس (الخميس)، لكنها فوجئت بغياب جميع النجوم، ومن بينهم دريد لحام، الذي طلبت منه الحضور ومشاهدة الفيلم.

سوزان لم تغضب من تصرف دريد لحام، وبررت غيابه بعدم تركيزه في موعد عرض فيلمها، مؤكدة أنها سترسل له نسخة من الفيلم لمشاهدته، وبررت غياب النجوم عن حضور الفيلم لعدم الإعلان عن موعد عرضه بشكل مسبق.

وتحدثت سوزان عن الفيلم مؤكدة إنه أحد أهم الاعمال السينمائية التي شاركت في بطولتها.