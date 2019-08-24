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شاهدوا.. سيرين عبد النور تستعرض لياقتها البدنية وتنشر صورة جديدة برفقة زوجها

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يبدو ان العطلة الصيفية انتهت بالنسبة للفنانة سيرين عبد النور، حيث قررت العودة الى النادي الرياضي لاستكمال نشاطها البدني الذي تواظب عليه ونجحت من خلاله بخسارة وزنها الزائد بعد انجابها طفلها كريستيانو.

وحرصت سيرين على تشجيع متابعيها على تطبيق انستغرام من خلال مقاطع فيديو عبر خاصية الستوريز تحدثت خلالها عن الارادة وصعوبة العودة الى التمارين، وعرضت للجميع بعض الحركات التي بدأت فيها لاستعادة لياقتها بعد انقطاعها عن التمارين.

سيرين عبد النور في صورة جديدة برفقة زوجها

من جهة ثانية، خطفت سيرين الانظار بصورة نشرتها عبر صغحتها وارتدت فيها قميصاً صيفياً ناعماً باللون الأصفر، وتميز بتصميمه البسيط وببعض الأزرار التي زينت كامل الفستان، ما أضاف لمسة انثوية مميزة على إطلالتها.

وعلقت سيرين على صورتها التي التقطتها في منطقة الشلالات الزرقاء في الشوف بالقول: “لبنان ما في أجمل منك”.

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