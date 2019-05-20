شاهدوا سيرين عبد النور تظهر من دون مكياج.. فهل تغيرت؟

شاركت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ متابعيها مقطع فيديو على طريقة الستوري ظهرت فيها من دون مكياج.

سيرين بدت بكامل جمالها كالعادة، ومن الواضح انها تهتم كثيرا بنضارة بشرتها.

من ناحية أخرى، تواصل عبد النور تلقي ردود أفعال إيجابية حول نجاح دورها في مسلسل “الهيبة الحصاد” الذي يعرض في السباق الرمضاني إلى جانب الممثل السوري تيم حسن.

وتؤدي سيرين في الهيبة شخصية الإعلامية نور التي سكن الى جانبها جبل في بيروت ووقعت في حبّه والتي استطاعت في أجدد الحلقات أن تحصل على مقابلة حصرية منه سمحت من خلالها أن يعبّر عن وجهة نظره ومطالبه وسمحت لنفسها أن تسأله أسئلة شخصية كي تتعرّف عليه أكثر.