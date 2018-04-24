شاهدوا.. سيلينا جوميز تحتفل ببيع أول حذاء لها مع Puma فى ألمانيا

سافرت النجمة العالمية سيلينا جوميز إلى ألمانيا لتلتقى بالقائمين على شركة puma فى مقرهم بعدما تم بيع أول حذاء لها مع الشركة.

ونشرت “جوميز” الخبر بصورة لها وهى ترتدى الحذاء الرياضى الجديد، على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، وكتبت تعليقا عليه: “قررت القدوم إلى ألمانيا لمقابلة عائلتى “puma” وتقديم الشكر لهم ولكم على بيع أول حذاء خاص بى”، مؤكدة أن كل حذاء تم بيعه سيذهب جزء من ثمنه لصالح مؤسسة “the lupus alliance” المساهمة فى أبحاث مرض “الذئبة”، وهو المرض الذى كاد يفتك بسيلينا منذ فترة قليلة.

حذاء جوميز يحمل اسم “Phenom Lux”، ويباع على الموقع الرسمى للشركة المنتجة بـ110 دولارات أمريكية، وتم تصميمه من أجل التدريبات الرياضية، لكنه يصلح ليضفى لمسة أنيقة عصرية إلى جانب كونه رياضيًا، وهو باللون الأبيض وعليه شعار “puma” بوما فى المقدمة وبأعلاه خلخال ذهبى قابل للإزالة والإضافة، ويأتى معه جورب بتصميم مطابق.

تعاونت “سيلينا”، ملكة إنستجرام”، البالغة 25 عامًا مع “بوما” فى سبتمبر الماضى، وظهرت فى العديد من الصور ترتدى هذه العلامة التجارية الألمانية المفضلة لديها.

