شاهدوا.. سيلينا غوميز تتعرض لإنهيار عاطفي وتدخل المصحة النفسية

دخلت النجمة العالمية ​سيلينا غوميز​ إحدى المصحات النفسية، بعدما تعرضت لإنهيار عاطفي.



موقع TMZ أشار الى ان غوميز تعرضت لوعكة صحية بسبب انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، ما أدى إلى حجزها في مركز طبي في لوس أنجلوس للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول الماضي، ولكن أمس دخلت إلى إحدى المصحات النفسية حيث أصيبت بإنهيار عاطفي.



الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي انشغلوا بوعكة غوميز الصحية، حيث أنشأوا وسماً خاصاً بعنوان PrayForSelena علقوا من خلاله على ما حصل ، وأغلبهم تمنى الشفاء العاجل لـ غوميز.