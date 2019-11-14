شاهدوا سيلينا غوميز تثير الجدل.. هل أصبحت سحاقية؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة العالمية ​سيلينا غوميز​ وهي تقبل صديقتها المقربة ​جوليا مايكلز​ التي تضعرها بثلاث سنوات على فمها، ما اثار جدلا كبيرا جدا بين متابعيها والجمهور الذي يواكب اخبارها.

اضافة الى ذلك حصلت الصديقتين على وشمين متطابقين كل منهما على يدها دليل حب واثبات على علاقتهما الوطيدة.

هذا التصرف من سيلينا وجوليا اثار الجدل والتساؤلات حول ان كانت الفنانة البالغة من العمر ٢٧ عاماً قد اصبحت سحاقية بعد زواج حبيبها السابق جاستين بيبر من عارضة الازياء هايلي بالدوين، اضاقة الى انفصالها عن ​ذا ويكند​الذي دخلت ايضا في علاقة معه في السابق.