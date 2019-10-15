شاهدوا.. شاروخان يثير الجدل بتصرفه مع رجاء الجداوي

أثار الممثل الهندي ​شاروخان​ جدلاً واسعاً بين المتابعين بسبب تصرفه مع الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ خلال تواجدهما بالأمس في حفل Joy Awards الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الترفيه في العاصمة السعودية الرياض.

وظهر شاروخان في الفيديو الذي تناقله عدد كبير من المتابعين وهو يرافق الجداوي على المسرح ويمسك بيدها طوال الوقت من أجل تسلم جائزة تكريمها.

وتفاعل المتابعون مع تصرف شاروخان هذا، إذ أثنوا على لباقته وأخلاقه العالية التي كانت واضحة.

الجدير ذكره ان وسائل اعلامية عالمية كشفت مؤخرا ان شاروخان يستعد لشراء حقوق المسلسل الإسباني “La Casa De Papel” وتحويله إلى فيلم بالنسخة الهندية.