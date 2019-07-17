شاهدوا شبه كبير جمع بين لين غرّة و كاريس بشار؟.. هل هي ابنتها أو تجمعهما صلة قرابة!

جسّدت للفنانة السّورية لين غرّة ثلاثة أدوار في رمضان، لا تلتقي ولا تتصادم، وكلّ دور في مفترق.

الجميع يذكرها بدورها “ميمونة” التي أحبَّها “المهلب” وأسرت فؤاده، مع المخرج محمد لطفي، لكنها هذا العام تلعب لين غرة 3 أدوار تتقلّب فيها رأسًا على عقب: روان في “مسافة أمان”، العاشقة في “أثر الفراشة”، ولاجئة سورية في “عبور”.

ولاحظ الجمهور شبهًا كبيرًا جمع بين الممثلة الشابة لين غرّة، والممثلة السّورية كاريس بشار، فالأخيرة تلعب دور والدتها “سراب” في مسلسل “مسافة أمان”، واعتقد كثيرون أنّها ابنتها أو تجمعهما صلة قرابة.

لكن غرّة نفت جميع ذلك، وقالت لـ “فوشيا”: “هذا التساؤل يسعدني، وقد سمعت كثيرًا عن هذا التساؤل، وهذا شرف لي لأنني أحببت التمثيل إلى جانبها وسعيدة بالعلاقة التي تجمعني معها”.





