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شاهدوا شركة طيران مصر تُحرج محمد رمضان: “لم يقد الطائرة”

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mohamed ramadan 0

بعدما نشر الممثل المصري ​محمد رمضان​ فيديو له وهو يخوض تجربة قيادة الطائرة، وذلك اثناء توجهه الى الرياض، كشفت شركة مصر للطيران عن حقيقة قيادة رمضان الطائرة.
وبحسب بيان الشركة فإن “هذا الموقف لم يتم مطلقاً على أي من رحلات مصر للطيران، حيث أن ذلك يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية والقوانين الدولية، وهو ما تحرص على تحقيقه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها”.
يذكر ان الفيديو الذي نشره رمضان بدا فيه وهو يذهب إلى غرفة القيادة بالطائرة، وسُمع أحدهم يقول: “والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي”.

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