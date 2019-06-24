شاهدوا.. شقيقة هيفاء وهبي تحتفل بعودتها إلى المنزل واستقرار وضعها الصحي

شاركت “علياء يموت”، شقيقة الفنانة هيفاء وهبي، مقطع فيديو بعنوان “أختي”، يظهر مدى حبها لهيفاء وامتننانها لعودتها إلى البيت واستقرار وضعها الصحي، ويعكس العلاقة القوية التي تجمع بينهما.

ونال الفيديو تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين عبروا عن حفهم لهيفاء والعلاقة التي تجمعها بعلياء من خلال التعليقات.