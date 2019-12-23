شاهدوا شكران مرتجى تتذكر أجمل حدث في 2019.. ما علاقة وائل كفوري؟

شاركت الممثلة السورية شكران مرتجى المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أجمل ذكرى حصلت معها في العام الحالي، والتي هي حضورها حفل الفنان اللبناني وائل كفوري الذي أحياه ضمن فعليات مهرجانات صيدا الدولية.
ونشرت مقطع فيديو من الحفل، تظهر فيه وهي تتفاعل مع غناء كفوري من على مقعدها بين الجمهور، وعلّقت بالقول:”من أجمل أحداث ٢٠١٩ حضرت الملك وأنبسطت من قلب قلبي شكراً لصديقتي اللي دعتني وفرحتني وصورتني”.
وأضافت:”صيدا الرائعه وأهلها الغاليين ع فكره الست اللي جنبي مابعرفها بس أندمجنا سوا وعطتني محرمة اللي بيعرفها يسلم عليها ههههههههه ودخيل قلبه وصوته وتواضعه”.
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شاركت الممثلة السورية شكران مرتجى المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أجمل ذكرى حصلت معها في العام الحالي، والتي هي حضورها حفل الفنان اللبناني وائل كفوري الذي أحياه ضمن فعليات مهرجانات صيدا الدولية.