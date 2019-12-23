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شاهدوا شكران مرتجى تتذكر أجمل حدث في 2019.. ما علاقة وائل كفوري؟

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shoukranmortaja

شاركت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أجمل ذكرى حصلت معها في العام الحالي، والتي هي حضورها حفل الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ الذي أحياه ضمن فعليات مهرجانات صيدا الدولية.
ونشرت مقطع فيديو من الحفل، تظهر فيه وهي تتفاعل مع غناء كفوري من على مقعدها بين الجمهور، وعلّقت بالقول:”من أجمل أحداث ٢٠١٩ حضرت الملك وأنبسطت من قلب قلبي شكراً لصديقتي اللي دعتني وفرحتني وصورتني”.
وأضافت:”صيدا الرائعه وأهلها الغاليين ع فكره الست اللي جنبي مابعرفها بس أندمجنا سوا وعطتني محرمة اللي بيعرفها يسلم عليها ههههههههه ودخيل قلبه وصوته وتواضعه”.

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