شاهدوا شكران مرتجى تتذكر أجمل حدث في 2019.. ما علاقة وائل كفوري؟

شاركت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أجمل ذكرى حصلت معها في العام الحالي، والتي هي حضورها حفل الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ الذي أحياه ضمن فعليات مهرجانات صيدا الدولية.

ونشرت مقطع فيديو من الحفل، تظهر فيه وهي تتفاعل مع غناء كفوري من على مقعدها بين الجمهور، وعلّقت بالقول:”من أجمل أحداث ٢٠١٩ حضرت الملك وأنبسطت من قلب قلبي شكراً لصديقتي اللي دعتني وفرحتني وصورتني”.

وأضافت:”صيدا الرائعه وأهلها الغاليين ع فكره الست اللي جنبي مابعرفها بس أندمجنا سوا وعطتني محرمة اللي بيعرفها يسلم عليها ههههههههه ودخيل قلبه وصوته وتواضعه”.