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شاهدوا.. شمس الكويتية تنشر مقطعًا يجمع رقصاتها الجريئة بفساتين ” فاضحة ”متحدية الانتقادات

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وسط موجة الانتقادات الحادة التي تتعرض لها الفنانة شمس الكويتية، بسبب ظهورها الجريء، ورقصها مرتدية فساتين ” فاضحة ”، نشرت شمس فيديو يجمع عدة رقصات لها بالحفلات في تحد واضح لمنتقديها.

وعلّقت شمس على الفيديو: ” باي باي والقلب داعيلك ” ، وقامت بغلق خاصية التعليقات تجنبًا لانتقادات المتابعين.
وظهرت الفنانة الكويتية المثيرة للجدل في وقت سابق وهي ترقص بجرأة، وذلك خلال إحياء أحد حفلات الأعراس، مما عرّضها لموجة من الانتقادات.

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