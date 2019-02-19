وسط موجة الانتقادات الحادة التي تتعرض لها الفنانة شمس الكويتية، بسبب ظهورها الجريء، ورقصها مرتدية فساتين ” فاضحة ”، نشرت شمس فيديو يجمع عدة رقصات لها بالحفلات في تحد واضح لمنتقديها.
وعلّقت شمس على الفيديو: ” باي باي والقلب داعيلك ” ، وقامت بغلق خاصية التعليقات تجنبًا لانتقادات المتابعين.
وظهرت الفنانة الكويتية المثيرة للجدل في وقت سابق وهي ترقص بجرأة، وذلك خلال إحياء أحد حفلات الأعراس، مما عرّضها لموجة من الانتقادات.
شاهدوا.. شمس الكويتية تنشر مقطعًا يجمع رقصاتها الجريئة بفساتين ” فاضحة ”متحدية الانتقادات
وسط موجة الانتقادات الحادة التي تتعرض لها الفنانة شمس الكويتية، بسبب ظهورها الجريء، ورقصها مرتدية فساتين ” فاضحة ”، نشرت شمس فيديو يجمع عدة رقصات لها بالحفلات في تحد واضح لمنتقديها.