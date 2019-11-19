شاهدوا.. شيرين عبد الوهاب تقبل رجلاً وتثير ضجة وتتلقى هدايا ثمينة

ظهر مؤخراً معجب سويسري يلاحق الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ بعدما دعته على المسرح في حفلها بالسعودية. وهو يتابعها باستمرار ويحرص على المشاركة في حفلاتها حول العالم ويهديها في كل مرّة أثمن أنواع الشوكولا من بلده ​سويسرا​.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستقبل شيرين المعجب على المسرح، بل سبق وأن فعلت ذلك في مصر، مؤكدة أنه دائماً يحضر أفخم أنواع الشوكولا كهدية لها.

وأكدت شيرين أن هذا الرجل لا يجيد اللغة العربية، ولكنه تعلّم بعضها للتواصل معها والتعبير عن حبه لها. وأشارت الى أن أنها تعرفت على هذا الرجل بعدما قام بمراسلة خبيرة التجميل الخاصة بها، وجعلته يصعد على المسرح معها حتى يتعرف جمهورها عليه.