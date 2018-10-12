شاهدوا شيرين عبد الوهاب: زوجي “بيهريني” دلع.. و أخطّط لشراء منازل في عدة دول لأنّي أشعر بالملل من البقاء في مكان واحد

علّقتْ الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، على أنباء حملها، من زوجها، الفنان حسام حبيب، بطريقة طريفة، موضّحة، أنّها تنتظر إنجاب الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم حتى تحمل بعدها.

وقالت شيرين، في تصريحات تلفزيونية: “كفاية نانسي عجرم تقوم بالسلامة أروح أنا ماسكة مكانها.. مينفعش كل المطربات يبقوا حامل في نفس الوقت مين هيشتغل.. أنا اللي وراها”.

وأكّدتْ شيرين عبد الوهاب، أنّها تعيش حالة من الغرام والعشق مع زوجها، وتتمنّى أنْ يديمها الله عليها، وأنْ يظلّ بجانبها.

وتعجّبتْ المطربة المصرية الشّهيرة، من كم الانتقادات، التي تتعرّض لها بسبب تقبيلها لزوجها، مشيرةً، إلى أنّها لا تعلم سرّ غضب البعض من ذلك.

وأضافتْ أنّ حسام حبيب بعيدٌ عن الكاميرات، يحرص على تدليلها، في حين هي أكثر جرأة منه، وتقبِّله أمام الكاميرات بشكل عاديّ.

ونفتْ شيرين، ما تردّد حول انتقالها للعيش في لبنان، لافتةً، إلى أنّها مستقرّة بالوقت الحالي في مصر، ولكنّها تخطّط لشراء منازل في عدة دول، لأنّها تعشق السّفر، وتشعر بالملل، من البقاء في مكان واحد.