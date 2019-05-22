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شاهدوا.. صابرين تقلّد أصالة وأنغام بطريقة كوميدية وبسمة وهبة تضحك بهيستيرية”

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صابرين

صابرين

قلّدت الممثلة المصرية ​صابرين​ غناء كل من الفنانة السورية ​أصالة​ لأغنية ​أنغام​ “سيدي وصالك”، والفنانة المصرية أنغام بأغنية أصالة “يا مجنون” وذلك بطريقة كوميدية دفعت بسمة وهبة إلى الضحك بطريقة هيستيرية.

وقلّدت صابرين أيضاً الراحلة سعاد حسني بأغنية “يا تجيبلي شوكولاتة يا بلاش يا ولا”، داعية الله أن يتغمدها في رحمته. خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج “شيخ الحارة” الذي يعرض على شاشة “القاهرة والناس”.

وقالت الإعلامية بسمة وهبة لـ صابرين: “حتولعيها.. إحنا اكتشفنا صابرين النهاردة في شيخ الحارة يا جماعة”.

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