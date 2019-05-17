شاهدوا صابر الرباعي يتسبب ببكاء شيرين عبد الوهاب.. والسبب!

أثناء حلوله ضيفا على أحد البرامج التلفزيونية الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، أدّى الفنان صابر الرباعي أغنية “جرح تاني” للفنانة شيرين عبد الوهاب.
بدورها عبد الوهاب علقت قائلة: “أدائك وإنت بتغني جرح تاني خلاني أبكي ومهما اتكلمت عن قد إيه إنت فنان كبير وعظيم مش هوفيك حقك.. أخويا اللي في تونس صابر الرباعي”.
كل أغنية يغنيها يضيف عليها، يبدع ويطرب ويسلطن، أسطورة لن تتكرر #صابر_الرباعي #شيرين_عبد_الوهاب @rebaisaber @sherine 🎶😍❤️ pic.twitter.com/LgdujHbfIO
— M..26/1/2014 (@1_mnoor) May 17, 2019
أدائك وإنت بتغني #جرح_تاني خلاني أبكي ومهما اتكلمت عن قد إيه إنت فنان كبير وعظيم مش هوفيك حقك.. أخويا اللي في تونس @rebaisaber
— Sherine Abdel-Wahab (@sherine) May 16, 2019
@sherine أختي الغالية شرين لو ما كنتيش حركت آحساسي لما غنيتيها انت، ما كنتش وصّلت إحساسي للناس لما انا غنيتها و هذا الإحساس استمديته من غنائك لهذه الأغنية الرائعة .
— صابر الرباعي (@rebaisaber) May 16, 2019