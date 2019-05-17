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شاهدوا صابر الرباعي يتسبب ببكاء شيرين عبد الوهاب.. والسبب!

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أثناء حلوله ضيفا على أحد البرامج التلفزيونية الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، أدّى الفنان ​صابر الرباعي​ أغنية “جرح تاني” للفنانة ​شيرين عبد الوهاب​.

بدورها عبد الوهاب علقت قائلة: “أدائك وإنت بتغني جرح تاني خلاني أبكي ومهما اتكلمت عن قد إيه إنت فنان كبير وعظيم مش هوفيك حقك.. أخويا اللي في تونس صابر الرباعي”.

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