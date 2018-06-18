شاهدوا صافيناز قبل الشهرة.. ستصدمون كيف كان شكلها! ‎

تداولت المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي صوراً للرّاقصة صافيناز من بداياتها، تنشر لأول مرّة على العلن.

وقد بدا التغيّر واضحا على ملامح وجهها وطريقة تبرّجها وتسريحة شعرها إلا أنها حاولت الحفاظ على جمالها الطبيعي فقد أظهرت الصور أنها أجرت غفقط عملية تجميلية لأنفها أما التفاصيل الأخرى فتتغيّر مع مرور الوقت مثل شكل الحواجب ووضع المكياج.

يذكر أن الممثلة الأرمينية الروسية شاركت في برنامج ​رامز جلال​ ووقعت ضحية مقالبه في “رامز ​تحت الصفر​” واتهمت بأنها كانت على علم بحدوث المقلب ولم تقوم بأي ردة فعل عكسية تجاه رامز.