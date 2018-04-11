شاهدوا صافيناز من دون ماكياج.. البعض لم يعرفها والبعض الآخر فوجىء بشكلها

من المعروف ان الراقصة ​صافيناز​ هي من اجمل الراقصات في الوطن العربي وهي تهتم بجمالها ولا تتخلى عن مستحضرات التجميل التي تضعها في حفلاتها وجلسات تصويرها. في الفترة الاخيرة، انتشرت وبشكل كبير، صور لها من دون ماكياج بعضها كانت قد نشرته على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها ما التُقط ونُشر على حسابات اخرى.

هذه الصور فاجأت الجمهور بسبب اختلاف عينيها من دون ماكياج عمّا تبدو فيه عادة، وأجمع معظم النشطاء على انها اجمل بكثير على طبيعتها من دون الكحل وظلال العيون وان لون عينيها جميل جدا وهي ولا تحتاج لاي مجهود واضافات لابرازه.