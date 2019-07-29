شاهدوا.. صالح الجسمي يرفض أي وساطة لمسامحة مريم حسين

أعلن ​صالح الجسمي​ رفضه أي وساطة لمسامحة الفنان ​مريم حسين​ بعد صدور حكم بحقها في الدعوى المرفوعة منه بحبسها ثلاثة أشهر وترحيلها من الإمارات.

ونشر الجسمي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وعلّق عليه بالقول:”أرجو من أي شخص يعرفني أو يتابعني ألا يطلب أو يتوسط في المسامحة أو التنازل لشخص آخر بيني وبينه مشكلة، حتى وإن كان لديه طفل، فأنتم لا تعرفون مدى الضرر الذي ألحقه ذلك الشخص بي، أو حتى بأقاربي وحرائر السعودية”.

وأضاف:”من يملك تلك الشجاعة في الهجوم المستمر والقذف بأبشع العبارات والألفاظ وإطلاق الشائعات من أجل تشويه سمعتي، عليه أن يتحمل نتيجة أفعاله فهو ليس بقاصر، وأرجو من متابعيني الأعزاء عدم ذكر أسماء أو الإساءة في التعليقات حتى لا يتعرض صاحب التعليق للمساءلة القانونية فهناك من يتربص”.