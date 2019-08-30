شاهدوا.. صالون فيفي عبده لحل الخلافات الزوجية من الساحل الشمالي

اعتادت الفنانة فيفي عبده على مشاركة جمهورها في طرح وحل بعض الأزمات النفسية والاجتماعية، من ‏خلال صالون فيفي عبده الذي قدمت فكرته قبل عدة سنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.‏



عادت فيفي عبده لطرح أزمة جديدة ترغب بمشاركة النقاش حولها مع جمهورها، في صالون فيفي عبده الذي ‏توقف منذ فترة، حيث أعلنت عن عودته عبر حسابها الشخصي على Instagram، مساء اليوم من الساحل ‏الشمالي، ‏وتطرح

يذكر أن فيفي عبده شاركت في رمضان 2019 بمسلسل مملكة الغجر من بطولة حورية فرغلي، وسامح ‏الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، وغيرهم، من تأليف ‏محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد، ومن إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن ‏السينمائية