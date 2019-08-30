شاهدوا.. صالون فيفي عبده لحل الخلافات الزوجية من الساحل الشمالي

اعتادت الفنانة فيفي عبده على مشاركة جمهورها في طرح وحل بعض الأزمات النفسية والاجتماعية، من خلال صالون فيفي عبده الذي قدمت فكرته قبل عدة سنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عادت فيفي عبده لطرح أزمة جديدة ترغب بمشاركة النقاش حولها مع جمهورها، في صالون فيفي عبده الذي توقف منذ فترة، حيث أعلنت عن عودته عبر حسابها الشخصي على Instagram، مساء اليوم من الساحل الشمالي، وتطرح
يذكر أن فيفي عبده شاركت في رمضان 2019 بمسلسل مملكة الغجر من بطولة حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، وغيرهم، من تأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد، ومن إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية