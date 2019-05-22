شاهدوا صلاح عبد الله بصورة نادرة من 33 سنة

نشر الممثل المصري ​صلاح عبد الله​ صورة قديمة له من مسلسل “رحلة المليون” وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق عبد الله على الصورة قائلًا: “‏صورة من 33 سنة يجوز إني اتولدت عجوز”.

صورة من ٣٣سنة😳

🤣يجوز إني إتولدت عجوز🤣 pic.twitter.com/QkBq9FVv8S — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) May 21, 2019

الجدير ذكره ان صلاح يشارك حاليا في مسلسل ​هوجان​ من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل. وهو من بطولة ​محمد إمام​، كريم محمود عبد العزيز، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.