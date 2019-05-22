الصفحة الرئيسية فن شاهدوا صلاح عبد الله بصورة نادرة من 33 سنة

شاهدوا صلاح عبد الله بصورة نادرة من 33 سنة

بواسطة -
0 45
salah abdallah0

صلاح عبد الله

نشر الممثل المصري ​صلاح عبد الله​ صورة قديمة له من مسلسل “رحلة المليون” وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق عبد الله على الصورة قائلًا: “‏صورة من 33 سنة يجوز إني اتولدت عجوز”.

الجدير ذكره ان صلاح يشارك حاليا في مسلسل ​هوجان​ من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل. وهو من بطولة ​محمد إمام​، كريم محمود عبد العزيز، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.