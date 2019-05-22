شاهدوا صلاح عبد الله بصورة نادرة من 33 سنة

نشر الممثل المصري صلاح عبد الله صورة قديمة له من مسلسل “رحلة المليون” وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلق عبد الله على الصورة قائلًا: “صورة من 33 سنة يجوز إني اتولدت عجوز”.
صورة من ٣٣سنة😳
🤣يجوز إني إتولدت عجوز🤣 pic.twitter.com/QkBq9FVv8S
— salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) May 21, 2019
الجدير ذكره ان صلاح يشارك حاليا في مسلسل هوجان من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل. وهو من بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.