شاهدوا.. طبيبة تهاجم رضوى الشربيني: جاهلة ولا تعرف شيئاً عن الرجال !

هاجمت الدكتورة أشجان نبيل استشاري العلاقات الأسرية والتطوير المجتمعي، خلال حوارها ببرنامج “أصعب سؤال” الذي يبث عبر فضائية «الصحة والجمال»، الإعلامية رضوى الشربيني قائلة: “رضوى حطت نفسها فى الترند.. وجاهلة لما تقول”.

وأضافت إن أكبر عدو للمرأة هى المرأة نفسها، وعلقت على كلام رضوى الشربيني للسيدات قائلة: “ما تقوله رضوى تحريض وغير مبني على علم”.

وأشارت أشجان إلى أن رضوى تهاجم الرجال، وتحرض السيدات على عمل المشكلات، دون أن تعرف الفرق بين الرجل وشبيه الرجل، ولذلك تحرض السيدات على خلق المشكلات.

وأكدت أن التمييز المجتمعي والتفرقة بين الرجل والمرأة جاء لتدمير الأسرة المصرية.