شاهدوا.. طبيبة جلدية تكشف معلومات صادمة عن مرض الإعلامية “ريهام سعيد”

أكدت الدكتورة المصرية إيمان سند، أستاذة الأمراض الجلدية، أن الميكروبات التي أصابت الإعلامية ريهام سعيد بسيطة للغاية وتصيب الإنسان بشكل مستمر، لافتة إلى أن تلك الميكروبات هي مسئولة عن الإصابة بالتهاب الحلق.

سقوط لحم الوجه

وأوضحت، “إيمان سند” خلال لقاء تلفزيوني على قناة “الحدث اليوم”، أنها لم تطلع على الملف الطبي للإعلامية ريهام سعيد، لافتة إلى أن هناك أنواعا من الميكروبات تصيب الإنسان وتتسبب في سقوط لحم الوجه. وأشارت أستاذ الأمراض الجلدية، إلى أن ذلك الميكروب يبدأ بالتهابات وجروح سطحية بسيطة على البشرة الخارجية، منوهة بأن بصيلات الشعر أسهل الأماكن لدخول تلك الميكروبات الخطيرة.

الانتشار بسرعة شديدة

ونوهت” بأن المرحلة الثانية للإصابة بذلك الميكروب الانتشار بسرعة شديدة في خلايا الجسم ما يسبب تآكلا بشكل كبير في البشرة.